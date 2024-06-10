День здоровья ´Здоровью дружно скажем - Да´.

17 мая в учреждении образования прошёл День здоровья под девизом: ´Здоровью дружно скажем - Да!´.В гости к ребятам приходила медсестра Пилюлькина, которой дети открыли секрет здоровья, а она загадывала им загадки о предметах гигиены и вместе сделали волшебный оздоравливающий массаж.