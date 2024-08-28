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Адвокат Дурова назвал абсурдными обвинения в его адрес

Обвинения в адрес сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в причастности к преступлениям, совершенных через интернет-платформу другими пользователями, являются абсурдными, заявил адвокат предпринимателя Давид-Оливье Камински.

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