Объем заявок на транзит российского газа через Украину растет

Номинации на транзит газа из России через территорию Украины и реверсные поставки по магистрали «Ямал – Европа» из ФРГ в Польшу в субботу, 30 апреля, остаются выше объемов, отмечавшихся до приостановки «Газпромом» экспорта в Болгарию и Польшу.