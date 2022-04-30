Журнал «Профиль»

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Объем заявок на транзит российского газа через Украину растет

Объем заявок на транзит российского газа через Украину растет

Номинации на транзит газа из России через территорию Украины и реверсные поставки по магистрали «Ямал – Европа» из ФРГ в Польшу в субботу, 30 апреля, остаются выше объемов, отмечавшихся до приостановки «Газпромом» экспорта в Болгарию и Польшу.

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