В Саранске прошли гастроли Музыкально-образовательной программы «Молодые звезды Московской консерватории», приуроченные к 25-летней годовщине канонизации русского флотоводца Федора Ушакова, проведшего последние годы жизни на мордовской земле.
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