Российским вузам не хватает абитуриентов из-за популярности колледжей

РИА Новости/Павел Бедняков Две трети учеников старших классов предпочитают обучение в колледжах. Получение среднего профессионального образования (СПО) становится все более популярным, в этом году на соответствующие программы поступило 1,2 миллиона человек.
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