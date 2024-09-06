Создатель Astro Bot раскрыл, в чём секрет успеха игры Руководитель разработки пл...

Создатель Astro Bot раскрыл, в чём секрет успеха игрыРуководитель разработки платформера Astro Bot и глава студии Team Asobi Николя Дусе (Nicolas Doucet) в интервью журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру (Jason Schreier) рассказал, в чём секрет успеха игры.
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