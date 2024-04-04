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Просто вышли из самолёта: Двести пассажиров из Киргизии попали в Москву, минуя особый контроль

Просто вышли из самолёта: Двести пассажиров из Киргизии попали в Москву, минуя особый контроль

Двести пассажиров из Киргизии прилетели в Москву и просто вышли в город, минуя паспортный контроль.По данным телеграм-канала SHOT, двести пассажиров из Киргизии прилетели в Москву… и просто вышли в город, минуя паспортный контроль.

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