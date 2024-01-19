Сегодня в Краснодаре 36 домов и школу отключили от тепла: нужен ремонт

Сегодня с 9 утра до 17.00 от отопления отключены 36 домов по улицам 40-летия Победы, Крупской, Выставочной, Клинической, Юннатов, Гражданской, Садовой.
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