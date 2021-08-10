Задержанная в Минске россиянка назвала причастных к посадке самолёта Ryanair

По словам девушки, спецслужбы Белоруссии не имеют к инциденту никакого отношения.Pixabay.com Задержанная в Белоруссии россиянка Софья Сапега назвала причастных к принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая.