ГлагоL

20 698 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kirgetovamn Киргетова
    Где американцы там и проблемыNASA отвергло вер...
  • Геннадий Бережнов
    Остался то он с тем, что наворовал и работать то ему не нужно до конца дней своих! А если и посадят, то 4 года с выхо...Полицейский с 22 ...
  • Александр Горбунов
    Зачем ему работа, он себя уже обеспечил на всю оставшуюся жизнь.Полицейский с 22 ...

Задержанная в Минске россиянка назвала причастных к посадке самолёта Ryanair

Задержанная в Минске россиянка назвала причастных к посадке самолёта Ryanair

По словам девушки, спецслужбы Белоруссии не имеют к инциденту никакого отношения.Pixabay.com Задержанная в Белоруссии россиянка Софья Сапега назвала причастных к принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Светлана Снегина
ну теперь то она что угодно из страха наплетет

Картина дня

наверх