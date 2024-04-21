Новый Неизбитый Салат «Мошенница». Его хвалят все, кто пробовал! Очень Вкусный!

Салат прост по составу, да и в исполнении, но очень не банален по вкусовому сочетанию ингредиентов. Салат легкий, свежий, нежный с легким приятным кисленьким яблочным хрустом, очень полюбился в моей семье и однозначно рекомендую приготовить и вам, тем более салат пока незаезженный и будет ….