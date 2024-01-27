Сотрудники МЧС рассказали вышневолоцким школьникам о своей работе

22 января в Доме детского творчества в городе Вышний Волочек представители Главного управления МЧС России по Тверской области провели профориентационное мероприятие для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций Вышневолоцкого городского округа.
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