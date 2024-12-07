Джозеф Гордон-Левитт снимет триллер об искусственном интеллекте с Энн Хэтэуэй в главной роли

Американский актер и режиссер Джозеф Гордон-Левитт снимет триллер об искусственном интеллекте для T-Street Productions продюсерской компании Райана Джонсона и Рэма Бергмана с Энн Хэтэуэй в главной роли, сообщает Deadline.
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