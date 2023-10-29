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«Это был дикий бой». Конор Макгрегор — о поединке Фьюри и Нганну

«Это был дикий бой». Конор Макгрегор — о поединке Фьюри и Нганну

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретился с бывшим чемпионом UFC, камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.

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