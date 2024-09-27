Зеленский на встрече с Трампом затронул тему выборов в США

Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, пытался убедить кандидата в американские президенты от республиканцев Дональда Трампа в том, что не является противником Республиканской партии США.
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