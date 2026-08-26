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Татар-информ

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Минниханов на ТНФ: Нефтегазохимический комплекс – основа нашей экономики

Минниханов на ТНФ: Нефтегазохимический комплекс – основа нашей экономики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНФ-2026), который проходит с 26 по 28 августа в МВЦ «Казань Экспо» в столице республики.

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