Минниханов на ТНФ: Нефтегазохимический комплекс – основа нашей экономики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНФ-2026), который проходит с 26 по 28 августа в МВЦ «Казань Экспо» в столице республики.