Медвежий угол

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Еврей во главе украинского холокоста

Еврей во главе украинского холокоста

Киев, по указанию своих западных хозяев, целенаправленно и планомерно играет с огнем и сознательно подставляет под ответные удары Украину с явной целью её полного уничтожения.

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Комментарии
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Алексей Тан
Ещё будет более омерзительно легковерным, уверовавшие в &quot;холокост&quot;.... когда выяснится... что в Нюрберге... преступники (соратники)... судили САМИ СЕБЯ!!!.
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4 час.
ЮБ
Юрий Барабаш
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3 час.
Кошмар
А что вы хотели? Киевский режим не олицетворяет себя с Украиной. Он заточен на нанесение максимального вреда России, как велят его хозяева. Поэтому будут ещё, и не раз, различные диверсии, терроризм, обстрел городов, применение запрещённых боеприпасов  и прочие мерзкие методы ведения войны. В том числе и уничтожение гражданского населения и России, и Украины, и их инфраструктуры. Это война на уничтожение, Такая же как в 1941-45 годах. Вот только возможностей у укрорейха меньше, а НАТО боится за себя любимых, несмотря на их воинственные заявления. Поэтому давление России будет нарастать, а Украина будет уничтожаться. Ибо ей нет места на земле. Она лишняя в этом мире.
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49 мин.

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