Еврей во главе украинского холокоста

Кошмар

А что вы хотели? Киевский режим не олицетворяет себя с Украиной. Он заточен на нанесение максимального вреда России, как велят его хозяева. Поэтому будут ещё, и не раз, различные диверсии, терроризм, обстрел городов, применение запрещённых боеприпасов и прочие мерзкие методы ведения войны. В том числе и уничтожение гражданского населения и России, и Украины, и их инфраструктуры. Это война на уничтожение, Такая же как в 1941-45 годах. Вот только возможностей у укрорейха меньше, а НАТО боится за себя любимых, несмотря на их воинственные заявления. Поэтому давление России будет нарастать, а Украина будет уничтожаться. Ибо ей нет места на земле. Она лишняя в этом мире.