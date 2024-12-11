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Защита мозга плода: роль иммунитета до рождения

Защита мозга плода: роль иммунитета до рождения

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Cell, показало, что иммунная система плода способна бороться с инфекциями задолго до рождения, опровергая ранее существовавшее предположение о том, что защита плода полностью зависит от материнского иммунитета.

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