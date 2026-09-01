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Владимирские новости

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Владимирская область: продают помещения бывших пунктов выдачи заказов

Владимирская область: продают помещения бывших пунктов выдачи заказов

Средняя стоимость готового помещения под пункт выдачи заказов во Владимирской области — около 500 тысяч рублей.

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