Правила деловой переписки: 1. Описываете проблему 2. Аргументируете 3. Удаляете мат

Весь мир ждет с нетерпением информации из России. Хватит ли у русских cил отметить Старый Новый год? Офицер говорит солдату:- Предположим, ты стоишь на посту, трижды кричишь мне:``Стой! Кто идет?`` A я не отвечаю.
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