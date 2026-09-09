БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 622 подписчика

И куда вражина ни стрельнет — всё мимо: Рассредоточение складов и заводов логично продолжить децентрализацией власти

И куда вражина ни стрельнет — всё мимо: Рассредоточение складов и заводов логично продолжить децентрализацией власти

Закон, уничтоживший власть муниципалитетов, требует адаптации к новой эпохе Сергей Аксёнов Фото: Petrov Sergey/news.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Taurus Zmei
Taurus Zmei

Мечтать не вредно, власть оптимизировалась и ничего менять не собирается. Что то напоминает, когда дети всем залом скандируют Путин, Путин, а он довольный улыбается. Такую же хвалу устроил Алиев Брежневу в последние годы его правления