И куда вражина ни стрельнет — всё мимо: Рассредоточение складов и заводов логично продолжить децентрализацией власти

Закон, уничтоживший власть муниципалитетов, требует адаптации к новой эпохе Сергей Аксёнов Фото: Petrov Sergey/news.
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- Я работал при Соц...
Мечтать не вредно, власть оптимизировалась и ничего менять не собирается. Что то напоминает, когда дети всем залом скандируют Путин, Путин, а он довольный улыбается. Такую же хвалу устроил Алиев Брежневу в последние годы его правления