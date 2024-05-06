В Челябинске приступают к масштабной реконструкции парка Гагарина

Центральный парк Челябинска обустроят в космическом стиле. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, уже после майских праздников в городе стартует реконструкция ЦПКиО имени Гагарина.
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