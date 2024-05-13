В Самарскую область вернутся холода

Сегодняшний день в Самарской области начался под знаком непогоды. В ближайшие дни регион будет находиться в плену циклонического вихря со Скандинавского полуострова, который принесет дожди и сильный ветер.
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