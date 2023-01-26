Военное обозрение

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«Правительство, не повторяй ошибок прошлого»: в Германии прошли манифестации против отправки танков на Украину

«Правительство, не повторяй ошибок прошлого»: в Германии прошли манифестации против отправки танков на Украину

По Германии прокатилась волна акций протеста против поставок немецких танков на Украину. Это стало своеобразным ответом определённой части немецкого общества на акции украинских беженцев и им сочувствующим, требовавшим от канцлера Олафа Шольца такие поставки одобрить.

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