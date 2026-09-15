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Царьград

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Fix Price высадил 8000 деревьев в Новосибирской области после пожара

Fix Price высадил 8000 деревьев в Новосибирской области после пожара

Компания Fix Price совместно с волонтерами в рамках акции «Вместе для добрых дел» восстановила участок леса в Новосибирской области, пострадавший от пожара в 2020 году.

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