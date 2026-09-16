Четвертая жертва за две недели: медведи держат Красноярский край в страхе

Дикая угроза подошла сегодня к самым дверям жителей российских регионов: новый случай нападения медведя в Красноярском крае.
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