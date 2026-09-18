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Татарстанда меңнән артык сайлау участогында гриппка каршы прививка ясатырга мөмкин

Бүген Татарстанда сайлау участокларында вакцинация узарга мөмкин. Гриппка каршы 1053 сайлау участогында прививка ясатырга була, анда 836 прививка бригадасы эшли.

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