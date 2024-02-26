Личность Сатоши Накамото примерили к Хэлу Финни с помощью емайлов

Причиной исчезновения Сатоши Накамото в 2010-м году, могла стать прогрессирующая болезнь Хэла Финни. Известный всем, знаменитый программист, стоявший у истоков запуска блокчейна Bitcoin и был на самом деле «отцом криптовалюты».
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