Ученые заглянули под лёд Антарктиды: Новая карта Антарктиды раскрывает тревожные находки

Ледяной континент, Антарктида, всегда манил своей загадочностью и неприступностью. Мы привыкли видеть лишь его белоснежную поверхность, не подозревая о том, какие тайны хранятся под толщей многокилометрового льда.
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