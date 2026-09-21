Дом народного единства организовал марафон для нижегородских НКО

Старт заявочной кампании первого конкурса Фонда президентских грантов 2027 года дал импульс активной подготовительной работе некоммерческого сектора Нижегородской области.
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