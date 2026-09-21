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Нижегородская правда

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Дом народного единства организовал марафон для нижегородских НКО

Дом народного единства организовал марафон для нижегородских НКО

Старт заявочной кампании первого конкурса Фонда президентских грантов 2027 года дал импульс активной подготовительной работе некоммерческого сектора Нижегородской области.

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