Выделенных США киевскому режиму денежных средств не хватит и на неделю боевых действий против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с главой киевского режима в украинской столице. Напомним, что Блинкен совершает на Украину двухдневный визит, прибыв в Киев поездом «Укрзализницы».
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