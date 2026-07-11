В Польше готовят резолюцию против Украины в составе Евросоюза

www.globallookpress.com/Ilya Galakhov Кандидат на пост премьер-министра Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что оппозиционная партия "Право и справедливость" готовится внести на рассмотрение сейма проект резолюции против членства Украины в Евросоюзе.