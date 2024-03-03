США заявляют, что Израиль «в основном принял» шестинедельное перемирие

FT: Израиль в основном принял шестинедельное перемирие с ХАМАС в Газе Израиль «более или менее принял» «рамочное соглашение» по шестинедельному перемирию в секторе Газа, сообщил представитель администрации США.
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