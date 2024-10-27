Медвежий угол
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Медвежий угол

38 582 подписчика

ВГИК-ВГИК-ВГИК, уноси готовенького. Главный киновуз страны возродил сериал "Бригада" в реальной жизни

ВГИК-ВГИК-ВГИК, уноси готовенького. Главный киновуз страны возродил сериал "Бригада" в реальной жизни

Вадим Егоров Россия семимильными шагами возвращается в эпоху ордынского ига, когда перед степняками безропотно склоняли головы, отдавали им всё самое дорогое в ясак и красивейших женщин в полон.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
А другие статьи читал? Заебал этой ссылкой в корень. Не показывай тупость свою несусветную, она известна читателям.
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5 час.
Поль Меерсон
КОРКИНО, бл@дь!!! Бойтесь, мастурбеки!
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2 час.
Александр Попов
А где были НАШИ из аудитории???
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15 мин.

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