Путин наградил липчан государственными наградами России

Пять липчан, включая вице-губернатора Александра Рябченко и председателя облсовета Владимира Серикова, получили медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за работу, связанную с поддержкой бойцов СВО и их семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии