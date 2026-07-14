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Новости Липецка

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Путин наградил липчан государственными наградами России

Путин наградил липчан государственными наградами России

Пять липчан, включая вице-губернатора Александра Рябченко и председателя облсовета Владимира Серикова, получили медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за работу, связанную с поддержкой бойцов СВО и их семей.

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