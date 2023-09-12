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Аргентина не проигрывает 23 матча в отборах ЧМ – это ее рекорд

Аргентина не проигрывает 23 матча в отборах ЧМ – это ее рекорд

Команда тренера Лионеля Скалони на выезде разгромила Боливию (3:0) в рамках квалификации ЧМ-2026. Рекорд в Южной Америке принадлежит Бразилии – 34 матча кряду без поражений (серия действующая).

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