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Главы МИД и МО ЕС обсудят 29-30 августа возможности новых военных поставок Киеву

Главы МИД и МО ЕС обсудят 29-30 августа возможности новых военных поставок Киеву

Главы министерств иностранных дел и министерств обороны стран Европейского союза обсудят 29-30 августа возможности новых военных поставок Киеву на фоне высоких потерь Вооруженных сил Украины в ходе вылазки в российскую Курскую область.

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