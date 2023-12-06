Как же у меня внутри всё кипит от выходки моей свекрови! Безусловно, я прекрасно понимаю, что этот трюк она бы не провернула без наивности и доверчивости моего мужа, но злиться от этого меньше не получается.
Свекровь обманула нас с мужем. При этом нас же выставила виноватыми
Комментарии
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Ольга Гусева
Пипец. Мама дура, сын тоже недалёкий. Чем кто что думает то? Что одна эгоистка и манипуляторша, что второй бесхребетный олух. Учитесь говорить нет. Даже своим близким. Иначе .. А что иначе, сами узнаете. Жалость к себе, комплексы, бухло и т.д. Никакой мудрости. Печально.
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15 час.
АМ
Алиса Майская
Совершенно выдуманная история о двух недоразвитых инфантилах и ведьме-свекрови.
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8 час.
Евгений Сорокин
А мама-то не дура. Это молодые безмозглые дураки, повелись на бла-бла-бла. Надеюсь, поумнеют.
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5 час.
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