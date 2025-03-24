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На Орловщине объявлена авиационная опасность: призыв к бдительности

На Орловщине объявлена авиационная опасность: призыв к бдительности

В Орловской области официально объявлена авиационная опасность. Министерство чрезвычайных ситуаций России призывает жителей региона к повышенной бдительности.

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