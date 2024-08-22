Сотрудниками полиции в Хабаровском крае возбуждены уголовные дела о незаконном культивировании, изготовлении и хранении наркотических средств

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре поступила оперативная информация о том, что 38-летняя горожанка причастна к культивации и хранению наркотических веществ растительного происхождения.
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