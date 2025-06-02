Операция ВСУ – задел на будущее. Живов рассказал о большой войне

Террористическая атака врага вглубь России имела цель не только вывести из строя наши стратегические бомбардировщики, чего у них не вышло, хотя ущерб, судя по всему, не малый – официальных комментариев с деталями пока не последовало, однако известно и пожарах.
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