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"Всегда несу добро и любовь, живу и работаю во благо Родины". Ольга Бузова прокомментировала скандал вокруг её выступления в Уфе

"Всегда несу добро и любовь, живу и работаю во благо Родины". Ольга Бузова прокомментировала скандал вокруг её выступления в Уфе

Ольга Бузова в своём телеграм-канале прокомментировала скандал вокруг своего выступления в Уфе на VKFest, где она вышла на сцену в боди.

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