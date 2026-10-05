Днепр дополнительно потратит более 25 млн грн на улицы и мосты: объявлены новые тендеры

В Днепре планируют дополнительно направить более 25 млн грн на содержание городских улиц, мостов, путепроводов и переходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Украину жд...
- Украину жд...
- АК Электроснабжение ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым