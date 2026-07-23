Тень Кремля над пустыней: Иран ударил по логову ЦРУ с «русским» прицелом

Сегодня, 10:28 В марте 2026 года иранские дроны атаковали как минимум два секретных объекта ЦРУ в странах Персидского залива, одним из которых была станция в Саудовской Аравии.
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