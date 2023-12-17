Врачи назвали продукты, которые помогут не заниматься сексом

К пище нужно относиться более внимательно, иначе снизится либидо Дерматовенеролог Александра Филева назвала несколько продуктов, регулярное употребление6 которых приводит к снижению полового влечения, пишет "Московский комсомолец".
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