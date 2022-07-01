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В Самаре с 1 июля 2022 года установили лимит продажи билетов на речные суда в одни руки

В Самаре с 1 июля 2022 года установили лимит продажи билетов на речные суда в одни руки

Самарцы любят проводить время на Волге даже в не самую жаркую погоду. Высокий спрос на прогулки по воде и речную переправу, а также борьба с перекупщиками привели к изменению правил продажи билетов на речные суда в сезоне 2022 года в Самаре.

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