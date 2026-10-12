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Минцифры и Минобороны прорабатывают защиту дата-центров после атак на «Яндекс»

Минцифры и Минобороны прорабатывают защиту дата-центров после атак на «Яндекс»

Министр цифрового развития Максут Шадаев назвал беспрецедентной по масштабам атаку на инфраструктуру «Яндекса».

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