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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Состоялся релиз ремастера JRPG Monster Hunter Stories Разработчик Capcom выпустил ремастер...

Состоялся релиз ремастера JRPG Monster Hunter Stories Разработчик Capcom выпустил ремастер...

Состоялся релиз ремастера JRPG Monster Hunter StoriesРазработчик Capcom выпустил ремастер Monster Hunter Stories, тем самым предлагая поклонникам серии отправиться в усовершенствованную версию первой части спин-оффа, где не только можно охотиться на монстров, но и выращивать их.

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