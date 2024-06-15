Состоялся релиз ремастера JRPG Monster Hunter Stories Разработчик Capcom выпустил ремастер...

Состоялся релиз ремастера JRPG Monster Hunter StoriesРазработчик Capcom выпустил ремастер Monster Hunter Stories, тем самым предлагая поклонникам серии отправиться в усовершенствованную версию первой части спин-оффа, где не только можно охотиться на монстров, но и выращивать их.