ОПЕК+ обеспокоен падением цен на нефть и требует соблюдения квот

Ключевые страны OPEC+ вновь подчеркнули необходимость строгого соблюдения квот по добыче нефти после неожиданного решения ускорить восстановление поставок, что негативно сказалось на мировых ценах на нефть.
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