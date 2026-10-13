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Царьград

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Шалабаев: Нижний Новгород проверил готовность техники к зиме

Шалабаев: Нижний Новгород проверил готовность техники к зиме

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев начал плановую проверку готовности коммунальной техники к зиме с Советского района, где почти весь парк машин уже подготовлен к холодному сезону, а на базе МБУ «РЭД» создан запас противогололёдных средств.

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