Телефонный разговор длился почти полтора часа. 10 октября Трамп и Путин обсудили дизель, но не только.
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